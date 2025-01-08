Düzce'de yaralanan karaca doğaya bırakıldı

Düzce'de Karaca yaralı halde bulundu. Vatandaşlar yetkililere teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk muayenede Karaca'nın yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya uğradığını ve bunun sonucunda bazı yaralar aldığını tespit etti. Tedavi süreci boyunca Karaca'ya gerekli müdahaleler yapılırken, veteriner hekimler büyük bir titizlikle hayvanın sağlığını iyileştirmek için çalıştı.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Tedavi süreci tamamlanan Karaca, sağlığına kavuşarak tekrar doğal yaşamına dönmek üzere bulunduğu bölgeye bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, hayvanın sağlıklı bir şekilde doğaya bırakılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür olayların, bölgedeki doğal hayatın korunması adına toplumda farkındalık oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

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Düzce'de doğal yaşamı korumak ve yaralı hayvanlara yardım etmek için yapılan çalışmaların önemli bir örneği oldu.