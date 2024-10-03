Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Düzce'de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri kent merkezinde çeşitli noktalarda trafik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde, yüksek sesle çevreyi rahatsız eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Araçlardaki müzik cihazlarını kamu huzurunu bozacak şekilde kullananlar ve gürültü çıkaran araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücülere 692,50 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

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