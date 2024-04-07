Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Düzce’den Gölyaka istikametine seyreden hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobil karşı istikametten gelen başka bir araca çarparak kanala uçtu.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.