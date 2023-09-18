Düzce'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

KAYNAK: DHA
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç ile 8 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Otoyolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçları yoldan kaldırılma ve yolu açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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