Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Konuralp antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında, önemli bir bulguya daha rastlandı. Kazılar sırasında, kilise yapısının hemen yanında, suyun muhafaza edilip dağıtıldığı büyük bir depolama havuzu ortaya çıktı.

Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Konuralp antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarına devam ediliyor. Bizans dönemine tarihlenen havuzun derinliği 1 metre 90 santime kadar ulaşıyor. Bu yapının, tiyatronun yamacından gelen kaynak suyunun toplanması, depolanması ve çevre bölgelere dağıtılması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Konuralp'in antik su yönetimi hakkında yeni bilgiler sunan bu bulgu, bölgenin gelişmiş altyapısını gözler önüne seriyor.

Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

Kazılara verdiği destekle tarihi mirası gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Düzce Belediyesi, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelinin artmasına da katkı sunuyor. Bu buluntularla birlikte Konuralp antik kenti de açık hava müzesine dönüşme yolunda ilerliyor.

Kazı çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde, depolama havuzunun nasıl kullanıldığı ve çevresindeki yapılarla olan bağlantıları hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

Düzce'deki Konuralp antik tiyatrosunda önemli bir bulguya rastlandı

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