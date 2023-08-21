Düzce’deki uygulamada 7 silah ele geçirildi

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2 saatlik uygulamasında 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Düzce’deki uygulamada 7 silah ele geçirildi

Düzce’de huzur uygulamaları çerçevesinde ekipler üniversite bölgesinde 2 saatlik uygulama yaptı. Uygulamada 7 ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 8 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 gram esrar ele geçirdi.

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Uygulamada bin 550 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 75 park, bahçe ve metruk binanın kontrolü sağlandı. 330 aracın kontrolünü yapan ekipler bu araçların 25’ine çeşitli maddelerden toplam 21 bin 620 lira para cezası uyguladı. Ayrıca 8 araç trafikten men edilirken, 1 çalıntı motorda uygulamada yakalandı.

Ekiplerin uygulamaları ise aralıksız devam edecek.

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