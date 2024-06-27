Düzenek kurup doğalgaz borusu patlattı

Bağcılar'da 2021 yılında evinin camlarını bantlayarak hava girişini engelledikten sonra doğalgaz borusunu kesip patlamaya neden olduğu iddiasıyla yargılanan Murat Çakıcı hakkındaki mahkeme kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, Çakıcı'ya 'Mala zarar verme' suçundan cezayı artırarak 5 yıl hapis cezası verdi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Murat Çakıcı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savcı, sanığın doğalgaz borularını kesip camları bantlayarak hava girişini engellediğini ve ardından odaya mum bırakarak evi terk ettiğini belirtti. Savcı, sanığın bu eylemleriyle 'birden fazla kişiye karşı mala zarar verme' suçunu işlediğini savundu ve 'Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasında, Çakıcı ruh sağlığının olay tarihinde yerinde olmadığını, kimsenin canına ya da malına kastetmediğini ve beraatini talep ettiğini ifade etti. Son sözlerinde ise pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Çakıcı'yı 'Mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve diğer suçlamadan beraatine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Murat Çakıcı'nın doğalgaz borusunu keserek ve pencereleri bantlayarak patlamaya neden olduğu, bu patlamanın apartmanda maddi hasara yol açtığı belirtildi. İddianamede, Çakıcı'nın 'Yanıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan cezalandırılması istenmişti.