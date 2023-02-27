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İsrailli yerleşimciler saldırdı 100 Filistinli yaralandı

İsrailli yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına düzenlediği saldırıda 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 05:19
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Düzenlenen saldırıda 100 Filistinli yaralandı. Evler ve araçlar ateşe verildi

İsrailli yerleşimciler saldırdı 100 Filistinli yaralandı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Hawara kasabasına saldırdı. 

Ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, 1 kişi gerçek mermiyle, 2 kişi bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayarak yaralandı.

 Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, toplamda 100 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. 

Açıklamada, ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye girişine izin verilmediği de bildirilirken, çok sayıda Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi. (İHA)

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