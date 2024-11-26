Düzensiz göç ile mücadele sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzensiz göç ile mücadele sürüyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "Düzensiz Göç ile Mücadeleye" yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "Düzensiz Göç ile Mücadeleye" yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 80 araç, 870 şahıs, 50 yabancı uyruklu şahıs, 20 umuma açık işyeri, 11 metruk bina, 5 terminal noktasını kontrol eden ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Erzincan'ımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Düzensiz göç ile mücadele sürüyor

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