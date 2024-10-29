Dwyane Wade heykeline tepkiler dinmek bilmiyor

Miami Heat’in NBA efsanesi Dwyane Wade, 27 Ekim’de Kaseya Center önünde açılan heykeliyle onurlandırıldı. Ancak heykelin açılış videosu sosyal medyada yayıldığında, pek çok kullanıcı bu heykele anlam veremedi. Bronz heykel, Wade’in Miami Heat formasıyla ve 3 numaralı sırt numarasıyla görülüyor. Elleri havada, parmakları aşağıya doğru işaret eden Wade’in ağzı açık bir şekilde bağırır halde canlandırıldı. Bu tasarım, Wade’in 9 Mart 2009’da attığı efsanevi sayı sonrası "Bu benim evim!" şeklinde bağırarak kendini ifade ettiği anı ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

Heykelin altındaki kaidede "Bu benim evim!" yazısı bulunuyor; bu söz, Wade’in 2009’daki unutulmaz şutundan sonra söylediği bir ifadeydi. Ancak, Wade’in açılışta hazır bulunmasına ve medya ilgisine rağmen, heykeli tanımanın zor olduğu eleştirileri sosyal medyada yankı buldu. Bir Twitter kullanıcısı "Duygusal bir ifadeyi taklit etmeye çalışmak harika bir fikir ama fikir olarak kalmalıydı" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı da "Heykelin kime ait olduğunu anlamak için Wade’in yanında durması gerektiği açık" dedi.

Sanatçılar Tepkilere Yanıt Verdi

Heykelin yaratıcıları Oscar León ve Omri Amrany, eleştirilere yanıt verirken bu eserin sanat geçmişlerinde bir adım ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti. León, Wade’in heykel sürecine oldukça fazla katkıda bulunduğunu ve eserde ufak değişiklikler yaptıklarını vurguladı. Wade’in özellikle kaş detaylarına dair belirli istekleri olduğunu belirten sanatçı, Wade’in nihai çalışmayı çok beğendiğini ifade etti. Sanatçılar, Wade’in önerilerine göre son dokunuşları yaptıklarını ve heykelin NBA yıldızı için özel bir anlam taşıdığına inandıklarını ekledi.

Omri Amrany, eleştirilere karşı olarak, "Bu eserimizden daha iyisini yapabileceğimi sanmıyorum. Başka kimse de yapamaz. Bu heykel burada olduğu sürece sevilecek" açıklamasında bulundu. Heykelin açılışı sırasında Wade, "Bana göre bu heykel, bizim ve benim için en önemli anları temsil ettiği için en iyi eserlerden biri" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sosyal Medyada “Tanınmaz Heykel” Mizahı

Heykelin tanıtımının ardından Twitter ve diğer platformlarda birçok mizahi yorum da yapıldı. Barstool Sports’un "Dwyane Wade’in Heat kariyeri: 15 sezon, 3 şampiyonluk, sayılar ve asistlerde liderlik, ama bir tanınmaz heykel" yorumu geniş yankı uyandırdı. Başka bir kullanıcı, heykelin çizgi film karakteri Thanos’a benzetilmesiyle ilgili esprili yorumlar yaptı. Heykelin sanat süreciyle ilgili detaylar ve sanatçıların açıklamaları tepkiyi azaltmasa da, Wade ve sanatçılar eserin kendileri için taşıdığı anlamın değerli olduğunu belirttiler.