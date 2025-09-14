Dying Light severlere müjde: Oyuncular bir gün önceden kavuşacak

Polonyalı oyun stüdyosu Techland, Dying Light serisinin üçüncü halkası olan The Beast için beklenmedik bir karar aldı. 19 Eylül 2025’te çıkması planlanan oyun, ön sipariş sayısının bir milyonu aşmasıyla birlikte 18 Eylül’de oyuncularla buluşacak. Böylece seri, hayatta kalma-korku türünü sevenler için yılın en heyecan verici yapımlarından birini öne çekmiş oldu.

OYUNCULARI NELER BEKLİYOR?

2015’te çıkan ilk oyun ve 2022’de yayımlanan Dying Light 2: Stay Human’ın devamı niteliğindeki The Beast, serinin ana karakteri Kyle Crane’in hikâyesini 13 yıl sonrasından ele alıyor. Harran Virüsü üzerinde yapılan deneyler sonucu yarı insan yarı yaratığa dönüşen Crane, bu kez yıllarca kendisine işkence eden bilim insanı Baron’dan intikam peşinde koşuyor.

Yeni oyun, serinin alışıldık şehir atmosferinden farklı olarak ormanlık alanları ön plana çıkarıyor. Castor Woods adı verilen bu yeni bölge, yoğun ağaçlık alanlarıyla oyunculara farklı keşif imkânları sunacak.

PARKUR, ARAÇLAR VE YENİ YETENEKLER

Dying Light serisini farklı kılan parkur mekanikleri yine oyunun merkezinde yer alıyor. Bunun yanında araçlarla hızlı seyahat seçeneği, açık dünyada hareket özgürlüğünü artırıyor. Gündüz keşif ve kaynak toplama, gece ise saklanma ve hayatta kalma üzerine kurulu oynanış yapısı korunurken; Crane’in yaratık benzeri güçleri de dövüş dinamiklerine eklenmiş durumda. Oyuncular hem yakın dövüş silahları hem de ateşli silahlarla mücadele edebilecek.

ÇIKIŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Techland, oyunun tüm platformlarda aynı anda erişime açılacağını duyurdu. Türkiye’deki oyuncular için çıkış saati 18 Eylül 2025 akşamı saat 19.00 olacak. Bu tarih, Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC sürümleri için geçerli olacak. Xbox One ve PlayStation 4 versiyonları ise 2025’in ilerleyen dönemlerinde çıkış yapacak.

YILIN ÖNE ÇIKAN YAPIMLARINDAN BİRİ

Her ne kadar Borderlands 4 ve Hollow Knight: Silksong gibi güçlü rakiplerle aynı dönemde piyasaya sürülse de, Dying Light: The Beast yılın en iddialı açık dünya zombi oyunlarından biri olarak görülüyor. Oyunun ön sipariş fiyatı 59,99 dolar olarak belirlendi ve Xbox, PlayStation ile PC platformları üzerinden satın alınabiliyor.