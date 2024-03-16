Dzeko’nun konuşması sızdı

37 yaşındaki Dzeko, Trabzonspor maçı öncesinde ekip arkadaşlarına dikkat çeken uyarılarda bulundu. Boşnak yıldız, çok zorlu bir atmosferde çok kritik bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

"TRABZON'DA ATMOSFER ÇOK YÜKSEK"

Dzeko konuşmasında, “Maçın önemini pek anlatmaya gerek yok, hepiniz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Ancak bu maçı birçoğunuz gibi ben de ilk kez tecrübe edeceğim. Daha önce orada maça çıkan arkadaşlarımız atmosferin ne kadar yüksek olduğunu anlattılar.

"SAHA SAKİN KALMALIYIZ"

Bizim için en önemli nokta saha içinde sakin durabilmek. Son haftalarda tansiyonu yüksek maçlar oynadık. Kalitemizle, performansımızla her takımı yenebilecek güçteyiz. Yeter ki sadece saha içine odaklanalım ve bize yakışan şekilde mücadele edelim” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"KAZANMAMIZ ŞART"

Tecrübeli yıldızın, ligde bu sezon tek yenilgiyi Trabzonspor karşısında aldıklarını da hatırlatarak, “Şampiyonluk yolunda zaten kazanmamız şart. Ancak diğer yandan, bize tek mağlubiyeti yaşatan rakibimizden rövanşı almak da ayrı bir önem. Taraftarımız yanımızda olamayacak ancak onlara çok güzel bir galibiyet hediye etmeliyiz” dediği kaydedildi.