Dzeko'yu resmen duyurdular: Yeni takımından ilk paylaşım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko, İtalya'ya transfer oldu.

Serie A ekiplerinden Fiorentina 39 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi.

Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İtalyan kulübü transferi sosyal medya hesabından mor giyinen bir Edin Dzeko fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Edin Dzeko ha completato le visite mediche ed è arrivato al Viola Park????⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/vTkNx5tGFf — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 19, 2025

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.