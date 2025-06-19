Dzeko'yu resmen duyurdular: Yeni takımından ilk paylaşım

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Dzeko'yu resmen duyurdular: Yeni takımından ilk paylaşım

Fenerbahçe'den sonraki adresi merak edilen Edin Dzeko Fiorentina için sağlık kontrolünden geçti. Kulüp, Dzeko'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko, İtalya'ya transfer oldu.

Serie A ekiplerinden Fiorentina 39 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi.

Dzeko'nun sağlık kontrollerinin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İtalyan kulübü transferi sosyal medya hesabından mor giyinen bir Edin Dzeko fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı.

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