E-5’te feci kaza: 1 ölü

Saat 11.00 sularında Büyükçekmece E-5 Tüyap mevkiinde gerçekleşen kazayla ilgili alınan bilgilere göre Orhan Örnek(53) idaresindeki otomobil, arızası sebebiyle sağ şeritte park halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Örnek’in aracı sol şeride savruldu.

Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 53 yaşındaki adamın öldüğünü belirledi.

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Yaşamını yitiren sürücünün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak için polis merkezine getirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından kazaya karışan 2 araç otoparka kaldırıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise araçların çekilmesiyle normale döndü.