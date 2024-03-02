E-5’te feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA
E-5’te feci kaza: 1 ölü
Büyükçekmece'de E-5 karayolunda arıza sebebiyle sağ şeride park etmiş tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü Hüseyin Örnek (53) vefat etti.

Saat 11.00 sularında Büyükçekmece E-5 Tüyap mevkiinde gerçekleşen kazayla ilgili alınan bilgilere göre Orhan Örnek(53) idaresindeki otomobil, arızası sebebiyle sağ şeritte park halinde olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Örnek’in aracı sol şeride savruldu.

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Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 53 yaşındaki adamın öldüğünü belirledi.

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Yaşamını yitiren sürücünün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak için polis merkezine getirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından kazaya karışan 2 araç otoparka kaldırıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise araçların çekilmesiyle normale döndü.

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