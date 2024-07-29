E-5'te görenleri şaşkına çeviren görüntü! Yüzü yaralı adam ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
E-5'te görenleri şaşkına çeviren görüntü! Yüzü yaralı adam ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü

Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürürken, kornalara aldırış etmeden yürümeye devam etti.

İstanbul Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde geçtiğimiz gün ilginç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürürken, o esnada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.

Şahsın yüzünde yaralar olduğu görülürken, kornalara aldırış etmeden de yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay ambulans sevk edilirken, şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

aw256445-04-001.jpg

aw256445-03-001.jpg

aw256445-02-001.jpg

aw256445-01-001.jpg

Son Haberler
Vargas smaçı çaktı. Hollanda dağıldı. Tribünler yıkıldı Spor
Vargas smaçı çaktı. Hollanda dağıldı. Tribünler yıkıldı
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek bugün de yasak Gündem
Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek bugün de yasak
Deniz Yücel hakkında suç duyurusu Gündem
Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu Eda Erdem’i böyle tebrik etti. Filenin Sultanları 3-2 yendi Spor
Ekrem İmamoğlu Eda Erdem’i böyle tebrik etti. Filenin Sultanları 3-2 yendi
Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi Magazin
Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi
Bahçeli'den flaş İsrail çıkışı: Askeri hazırlıklar tahkim edilmeli Gündem
Bahçeli'den flaş İsrail çıkışı: Askeri hazırlıklar tahkim edilmeli
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam Gündem
Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam