E-5'te görenleri şaşkına çeviren görüntü! Yüzü yaralı adam ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü

İstanbul Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde geçtiğimiz gün ilginç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürürken, o esnada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.

Şahsın yüzünde yaralar olduğu görülürken, kornalara aldırış etmeden de yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay ambulans sevk edilirken, şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.