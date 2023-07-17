E-5'te otomobil alev topuna döndü

E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücü, son anda araçtan inerken, alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

E-5'te otomobil alev topuna döndü

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu Okmeydanı yan yol mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücü ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobil, kısa sürede alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye vatandaş kameralarına yansırken, araç sürücüsünün sağlık ekiplerinin kendisini kontrole geldiği sırada yanan aracını videoya çekmeye devam etmesi ise polis ekiplerinin tepkisine yol açtı.

Araç sürücüsü yaşanan olayla ilgili, “Haliç Köprüsü’nün çıkışında araçtan duman çıkmaya başladı. Sonra alev aldı, itfaiyeye haber verdik” dedi.

Olaya tanık olan bir vatandaş ise, “Araçlar o kadar muayeneye girip çıkıyor ancak bir tane aracın içinde yangın söndürme tüpü yok. Yoldan geçen araçlara yalvardık, kimse durmadı” ifadelerini kullandı.

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