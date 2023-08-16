E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir

TC kimlik numaralarımızla kayıt olduğumuz uygulamalarda her gün verilerimiz çalınıp satılırken, "TC kimlik numaramızı nasıl herkese gizleyebiliriz?" sorusu gündem oldu. E-Devlet üzerinden üç aşamada TC kimlik numarası herkese gizlenebiliyor.

E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir

Editör: Ersoy ÖZDEM

Günümüzde birçok firmaya TC kimlik numaramızla kayıt oluyoruz. Bu firmalar neredeyse ayda veya 2 ayda bir siber saldırıya uğrayıp bilgilerimizi çaldırıyor.

Söz konusu durum birçok kullanıcının mağduriyet yaşamasına sebep olurken, çalınan bilgilerin arasında TC kimlik numaramızın olması çok ciddi sorunlar doğurabiliyor.

Hal böyleyken tüm sosyal medya kullanıcıları internet ortamında güvenliğini sağlamak için çeşitli yollar arıyor.

E-devlet üzerinden ise TC kimlik numarası dolandırıcıların hackleme ihtimaline karşı korunabiliyor.

Üç aşamada TC kimlik numarası tüm kullanıcılara kapatılabiliyor.

İşte o yöntem:

"Kurumlar" menüsünden Ticaret Bakanlığı'na ulaşın.

qq.png

"Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlamaİşlemleri(MERSİS)" seçeneğine tıklayın.

ww.png

"Yeni Başvuru" seçeneğine tıklayın.

rr.png

Bilgileri doldurun ve onaylayın.

BU KISITLAMA İLE ŞİRKET ORTAĞI/İŞLETME SAHİBİ VEYA BİR ŞİRKET VEYA İŞLETMEDE YETKİLİ OLARAK KİŞİ EKLENİLEMEYECEK

Özelliğin hem kısıtlama yapmak için hem de kısıtlamayı kaldırmak için kullanılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler." dedi.

e.png

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi Güncel
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 adet ele geçirildi. Polisler say say bitiremedi
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim Güncel
Türkiye'nin kabus haritası ortaya çıktı. Durum çok vahim
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar Spor
Alanyaspor yönetimi hesap vermeli. Şikeciyi aldılar milyonlarca lirayı çöpe attılar
Bingöl'de orman yangını Güncel
Bingöl'de orman yangını
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum' Magazin
Seren Serengil sağlık durumunu anlattı. 'Her yemekten sonra fenalaşıyorum'
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı? Güncel
Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?