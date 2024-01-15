e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi
Dönem karnelerinin dağıtılacağı güne yaklaşırken, öğrenci ve veliler e-okulun ne zaman kapanacağını merak ediyor. Peki, e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024e-okul ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

E-okul, MEB'in oluşturduğu bir dijital platform olarak, öğrencilerin okuldaki durumlarını takip etmelerini sağlıyor. Sınav notları, devamsızlıklar ve öğretmenlerin değerlendirmeleri gibi bilgiler e-okulda yer alıyor. Peki e-okul 2024 yılında ne zaman kapanacak? e-Okul kapanıyor mu? İşte 1. dönem e-okul kapanış tarihi hakkında bilgiler...

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

| e-okul, öğrenci ve velilerin yıllardır kullandığı bir dijital platform olarak, okuldaki durumlarını takip etmelerini sağlıyor. Sınav notları, devamsızlıklar ve öğretmenlerin değerlendirmeleri gibi bilgiler e-okulda yer alıyor. e-okulun 1. dönem sonunda kapanıp kapanmayacağı ise merak konusu. Peki e-okul ne zaman kapanıyor 2024? e-Okul kapanacak mı?
İşte 1. dönem e-okul kapanış tarihi...

e-OKUL KAPANACAK MI? 1. DÖNEM e-OKUL KAPANIŞ TARİHİ

E-Okul, karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık kalacak. Not girişinin bitmesi e-Okul'un kapanması anlamına gelmiyor. Yeni uygulamada e-Okul, karne gününe kadar açık olacak.

e-OKUL VELİ/VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için, öncelikle MEB'in hazırladığı "<a href="https://eokul.meb.gov.tr/">https://eokul.meb.gov.tr/</a>" adresine girmek ve sağ taraftaki "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki bilgileri doldurmak gerekiyor.
Sonra ise öğrencinin kimlik ve okul bilgileri isteniyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem açılıyor.

2024- 2024 e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

E-Okul sayfasına giriş yapın.

Sol menüdeki "Öğrenci Bilgileri" bölümüne tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda "Devamsızlık Bilgisi" seçeneğine girin.

2024- 2024 e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol menüdeki "e-Karne" sekmesine tıklayarak, karne ve takdir-teşekkür belgelerinizi görebilirsiniz.

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