e okul sistemi ne zaman kapanacak 2024 e-okul ne zaman kapanıyor? 2024 e-Okul kapanacak mı? 1. dönem e-okul kapanma tarihi

E-okul, MEB'in oluşturduğu bir dijital platform olarak, öğrencilerin okuldaki durumlarını takip etmelerini sağlıyor. Sınav notları, devamsızlıklar ve öğretmenlerin değerlendirmeleri gibi bilgiler e-okulda yer alıyor. Peki e-okul 2024 yılında ne zaman kapanacak? e-Okul kapanıyor mu? İşte 1. dönem e-okul kapanış tarihi hakkında bilgiler...
e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?
| e-okul, öğrenci ve velilerin yıllardır kullandığı bir dijital platform olarak, okuldaki durumlarını takip etmelerini sağlıyor. Sınav notları, devamsızlıklar ve öğretmenlerin değerlendirmeleri gibi bilgiler e-okulda yer alıyor. e-okulun 1. dönem sonunda kapanıp kapanmayacağı ise merak konusu. Peki e-okul ne zaman kapanıyor 2024? e-Okul kapanacak mı?
İşte 1. dönem e-okul kapanış tarihi...
e-OKUL KAPANACAK MI? 1. DÖNEM e-OKUL KAPANIŞ TARİHİ
E-Okul, karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık kalacak. Not girişinin bitmesi e-Okul'un kapanması anlamına gelmiyor. Yeni uygulamada e-Okul, karne gününe kadar açık olacak.
e-OKUL VELİ/VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için, öncelikle MEB'in hazırladığı "<a href="https://eokul.meb.gov.tr/">https://eokul.meb.gov.tr/</a>" adresine girmek ve sağ taraftaki "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki bilgileri doldurmak gerekiyor.
Sonra ise öğrencinin kimlik ve okul bilgileri isteniyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem açılıyor.
2024- 2024 e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?
E-Okul sayfasına giriş yapın.
Sol menüdeki "Öğrenci Bilgileri" bölümüne tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranda "Devamsızlık Bilgisi" seçeneğine girin.
2024- 2024 e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?
e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol menüdeki "e-Karne" sekmesine tıklayarak, karne ve takdir-teşekkür belgelerinizi görebilirsiniz.