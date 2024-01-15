Okullar tadilat beklerken kamu kaynakları İlim Yayma'ya aktarıldı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti ve Bilal Erdoğan’ın başkanlığında cemiyete bağlı olarak faaliyet yürüten İlim Yayma Vakfı için kamu kaynakları seferber edildi. AKP’li belediyeler, kamu kaynaklarını söz konusu cemiyet için kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı olarak 1972 yılında kurulan İlim Yayma Vakfı için de AKP’li belediyelerden bütçe kullanıldı. Bilal Erdoğan’ın 2021 yılından itibaren başkanlığını yaptığı İlim Yayma Vakfı’nın tadilat işleri de AKP’li belediyeler tarafından üstlenildi.

Temmuz 2012-Ocak 2024 döneminde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı için harcanan kamu kaynağı toplamı 33 milyon 625 bin 570 TL oldu. Cemiyete ait binaların onarımı, inşaatı için gereken bütçe, kamu kaynaklarından karşılandı.

HARCAMA 34 MİLYONA ULAŞTI

İlim Yayma Cemiyeti ve bu cemiyete bağlı vakıflar için yapılan harcamalar şu şekilde sıralandı:

• Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 677 bin 991 TL harcayarak cemiyetin öğrenci yurdu inşaatının yapım maliyetini üstlendi. (2015)

• İlim Yayma Cemiyeti’nin Balıkesir’deki binasının konferans salonu, 417 bin 500 TL harcanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlendi. (2016)

• Mersin Yenişehir Belediyesi, “İlim Yayma Cemiyeti’ne Ait Hz. Fatma Yatılı Kız Hafızlık Ve Kur-An Kursu Güçlendirmesi Ve Onarım İşi” ihalesi kapsamında 1 milyon 255 bin 800 TL’lik harcamaya imza attı. (2018)

• Bursa Osmangazi Belediyesi, 5 milyon 982 bin TL harcayarak İlim Yayma Vakfı’na yurt yaptı. (2019)

• Mardin Büyükşehir Belediyesi, cemiyetin yarım kalan yurt binasının tamamlanması için 1 milyon 139 bin 677 TL’lik harcama gerçekleştirdi. (2021)

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti binasının 365 bin TL’lik tadilat masrafını karşıladı. (2022)