E-sporda artık olimpiyatlar yapılacak. İlk ev sahibi Suudi Arabistan oldu

Suudi Arabistan’da Muhammed Bin Selman’ın Veliaht Prens olarak yönetimde söz sahibi olması sonrası ülkenin imajını değiştirmek için büyük yatırımlar yapıldı. Futbola büyük yatırım yapan Suudiler, Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema ve Ngolo Kante gibi büyük yıldızlara büyük paralar vererek ülkelerinde futbol oynamasını sağladı.

Öte yandan Suudi Arabistan yönetimi e-spor alanına da milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Geçen yıl PUG Mobile’da büyük organizasyonlar yapan Suudi Arabistan, dünyanın ilk oyun ve e-spor bölgesini kurdu. Kompleksin sadece bir eğlence ve spor kompleksi değil, aynı zamanda dünyanın ilk tam teşekküllü oyun ve espor bölgesi olması hedefleniyor.

İLK E-SPOR OLİMPİYATLARINI YAPACAKLAR

Ülkenin imajını değiştirmek ve 2030 vizyonu kapsamında petrole olan bağımlılığı azaltmak isteyen Suudi Arabistan’dan e-spor alanında bir hamle daha geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ilk e-spor olimpiyatlarının Suudi Arabistan'da yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Ulusal Olimpiyat Komitesi ile yapılan iş birliğinin 12 yıl süreceği kaydedildi.

Söz konusu karar, Paris’te yapılacak olimpiyat oyunları öncesi yapılacak toplantıda oylanarak resmiyet kazanacak. Oyunların hangi kentte yapılacağı kararın oylanması sonrası belirlenecek.

IOC Başkanı Thomas Bach yaptığı açıklamada, "Olimpik Espor Oyunları konusunda Suudi NOC ile çalışabileceğimiz için çok şanslıyız, çünkü tüm paydaşlarıyla birlikte espor alanında benzersiz olmasa da büyük bir uzmanlığa sahip" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi bir süredir e-spor alanında organizasyonlar yapmak için çalışmalar yapıyordu.

Olimpiyat oyunlarında hangi oyunların yer alacağı henüz bilinmiyor. Oyunların 2025 yılında yapılması planlanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN OYUN SEKTÖRÜNE MİLYARLARCA DOLAR YATIRDI

Son yıllarda hızla büyüyen oyun sektörüne yatırım yapan son ülke Suudi Arabistan oldu. Suudi yatırımcılar oyun sektörüne milyarlarca dolar para aktardı. Suudi Arabistan Yatırım Fonu, Nintendo, EA ve Take-Two gibi dev şirketlere toplam 38 milyar dolarlık yatırım yaptı. Yatırımların önümüzdeki dönemde daha fazla artması bekleniyor.