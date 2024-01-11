E-ticaret devinden flaş karar. Yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

Kaynak: Haber Merkezi
E-ticaret devinden flaş karar. Yüzlerce çalışanını işten çıkaracak
ABD’li e-ticaret devi Amazon, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinden yüzlerce çalışanının işine son verecek.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, hem ticaret hem teknoloji devi Amazon yüzlerce çalışanını işten çıkaracak.

İddiaya göre, Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins çalışanlarına mesaj gönderdi.

Notta ise şirketin vizyonu ve atılan adımlar yer alıyor. Sektörün hızla geliştiğine dikkat çeken Hopkins başarı için yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğimi vurguluyor.

Ancak Hopkins, yatırımları artırırken yatırımları azaltma veya durdurma yoluna gideceklerini de beliriyor.

Alınan karar sonucunda ise Prime Video ve Amazon MGM Studios alanlarında yüzlerce çalışanın işten çıkarılacağı açıklandı.

Kararı verirken zorlandıklarını da belirten Hopkins, bugün işten çıkarmalardan etkilenenlere ulaşmaya başlayacaklarını bildirdi.

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