E-ticaret devine dava şoku

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), "tüketicileri izinleri olmadan Prime hizmetine abone ettiği ve bu abonelikleri iptal etme girişimlerini zorlaştırdığı" gerekçesiyle ABD'li e-ticaret devi Amazon'a dava açtı.

E-ticaret devine dava şoku

(AA) FTC'den yapılan açıklamada, Amazon'un, milyonlarca tüketiciyi izinsiz bir şekilde Prime hizmetine abone etmekle suçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, FTC'nin, "tüketicilerin rızası olmadan Prime hizmetine kaydettiği ve aboneliklerini iptal etmelerini zorlaştırdığı" gerekçesiyle Amazon.com'a karşı dava açtığı bildirildi.

Amazon'un; tüketicileri, otomatik olarak yenilenen Prime aboneliklerine kaydolmaları için kandırmak amacıyla "karanlık modeller" olarak bilinen manipülatif, zorlayıcı veya aldatıcı kullanıcı arayüz tasarımları kullandığı savunulan açıklamada, şirketin, üyeliklerini sonlandırmak isteyen Prime aboneleri için iptal sürecini de bilerek karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

"İNSANLARI KANDIRDI VE TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Görüşlerine yer verilen FTC Başkanı Lina Khan, "Amazon, insanları rızaları olmadan tekrar eden abonelikler için kandırdı ve tuzağa düşürdü. Bu, kullanıcıları yalnızca sinirlendirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara önemli miktarda paraya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Khan, manipülatif taktiklerin hem tüketicilere hem de yasalara uyan işletmelere zarar verdiğini belirterek, Amerikalıları dijital pazarlardaki "karanlık modellerden", diğer haksız veya aldatıcı uygulamalardan güçlü bir şekilde korumaya devam edeceklerini vurguladı.

FTC, Mart 2021'den bu yana Amazon'un Prime hizmeti için kayıt ve iptal süreçlerini araştırıyor.

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