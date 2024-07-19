E-ticaret Kanunu değişiyor! O kişilere destek sağlanacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni bir teklifin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bu teklif, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklemeler yapılmasını öngörüyor.

E-TİCARETTE İHRACAT VE YATIRIM YAPAN GİRİŞİMCİYE LİSANS ÜCRETİ DESTEĞİ GELİYOR

2024 yılı için elektronik ticaret lisans ücretlerinin hesaplanmasında, belirli kalemlerin net işlem hacminden düşülmesine olanak tanıyan düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, 2025 yılında uygulanacak lisans ücretleri için de esneklikler getiriliyor.

Daha önce elektronik ticaret platformlarının lisans ücretleri, ciro üzerinden hesaplanırken, yeni düzenleme ile ihracat odaklı satışların ciro hesaplamalarında belirli oranlarda dikkate alınmaması sağlanıyor. Ayrıca, e-ticaret platformlarının proje bazlı yatırımlar yapmaları durumunda, yatırım miktarlarının iki katı (2025 için dört katı) lisans ücreti hesaplamalarında indirim olarak uygulanacak.

6563 sayılı mevcut kanun, e-ticaret platformlarından cirolarının onbinde üçü oranında lisans ücreti alınmasını zorunlu kılıyordu. Abdullah Güler, e-ticaret platformlarının Türk üreticilerinin ihracatına sağladıkları katkıları vurgulayarak, bu platformların ekonomiye olan önemine dikkat çekti. Diğer yandan, teklif ile Reklam Kurulu'nun uygulayacağı idari para cezalarının 'uzlaşma' yöntemiyle çözümlenebilmesi ve para cezalarıyla ilgili mevzuatın güncellenmesi gibi başka düzenlemeler de gündeme getiriliyor.