E-ticaret Kanunu değişiyor! O kişilere destek sağlanacak

Kaynak: ANKA
E-ticaret Kanunu değişiyor! O kişilere destek sağlanacak

TBMM'de, AK Parti tarafından sunulan yeni bir kanun teklifi, e-ticaret platformlarının uzun süredir beklediği lisans ücretlerindeki yükü hafifletecek düzenlemeler içeriyor. Teklif, e-ticaret sitelerinin proje bazında gerçekleştirdikleri yatırımların ve ihracat faaliyetlerinin, lisans ücretleri hesaplamasında dikkate alınarak cirodan düşülmesine imkan tanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni bir teklifin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bu teklif, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklemeler yapılmasını öngörüyor.

E-TİCARETTE İHRACAT VE YATIRIM YAPAN GİRİŞİMCİYE LİSANS ÜCRETİ DESTEĞİ GELİYOR

2024 yılı için elektronik ticaret lisans ücretlerinin hesaplanmasında, belirli kalemlerin net işlem hacminden düşülmesine olanak tanıyan düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, 2025 yılında uygulanacak lisans ücretleri için de esneklikler getiriliyor.

e-ticaret-nedir-nasil-yapilir.jpg

Daha önce elektronik ticaret platformlarının lisans ücretleri, ciro üzerinden hesaplanırken, yeni düzenleme ile ihracat odaklı satışların ciro hesaplamalarında belirli oranlarda dikkate alınmaması sağlanıyor. Ayrıca, e-ticaret platformlarının proje bazlı yatırımlar yapmaları durumunda, yatırım miktarlarının iki katı (2025 için dört katı) lisans ücreti hesaplamalarında indirim olarak uygulanacak.

6563 sayılı mevcut kanun, e-ticaret platformlarından cirolarının onbinde üçü oranında lisans ücreti alınmasını zorunlu kılıyordu. Abdullah Güler, e-ticaret platformlarının Türk üreticilerinin ihracatına sağladıkları katkıları vurgulayarak, bu platformların ekonomiye olan önemine dikkat çekti. Diğer yandan, teklif ile Reklam Kurulu'nun uygulayacağı idari para cezalarının 'uzlaşma' yöntemiyle çözümlenebilmesi ve para cezalarıyla ilgili mevzuatın güncellenmesi gibi başka düzenlemeler de gündeme getiriliyor.

İlgili Haberler
Yurt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı
Şifa kaynağı diye aranıyordu. 1500 lira birden zamlandı
Burma tatlısının asırlık en doğru tarifi. Artık her gün bayram olacak
Google Haritalar güncellendi. Yeni tasarım ortaya çıktı
Faizsiz evlilik kredisi almak isteyenler dikkat! O illerde başladı
Dilencinin kurnaz oyununu zabıta ekipleri bozdu. Bakın paralar nerden çıktı
Termit ne kadar güçlü? Çelik kilidi bile eritiyor
Son Haberler
NATO anlaşmayı duyurdu: Türkiye’de o silahlardan faydalanacak Gündem
NATO anlaşmayı duyurdu: Türkiye’de o silahlardan faydalanacak
CHP'li Yavuzyılmaz 'yap-işlet-devret'in zararını açıkladı: 1 trilyon 221 milyar lira Gündem
CHP'li Yavuzyılmaz 'yap-işlet-devret'in zararını açıkladı: 1 trilyon 221 milyar lira
EGM'de terfi ve emeklilik kararları Gündem
EGM'de terfi ve emeklilik kararları
Yurt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı Ekonomi
Yurt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı
Borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar Otomotiv
Borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar
İçme suyu isale hattı patladı. Neye uğradığını şaşırdılar Yerel Haberler
İçme suyu isale hattı patladı. Neye uğradığını şaşırdılar