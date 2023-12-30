E-Ticarette bu yılın trendleri açıklandı

Hepsiburada’nın 2023 Alışveriş Trendleri Raporu açıklandı. İşte o rapora göre en çok temel tüketim malları, sağlık ve güzellik ürünleriyle küçük ev aletleri alışverişi yapıldı.

Rapora göre en fazla e-ticaret alışverişlerinin en fazla gerçekleştirdiği il İstanbul oldu. 2023 yılında alışverişe en yoğun ilgi gösteren iller listesine Bursa, Kocaeli, Konya ve Adana oldu.

Türkiye'nin Hepsiburada’sı, 2023 yılında platformu üzerinden verilen siparişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı. Verilere göre 2023 yılında, en çok temel tüketim & gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE TERCİHLER DE ORTAYA ÇIKTI

E-Ticarette 2023 yılında en çok satın aldığı cep telefonu markaları arasında Apple, Samsung ve Xiaomi ilk sıraları aldı.Laptoplarda ise en çok Lenova,Asus, Huawei ve HP ilk sıraları kaptı.

GİYİM MARKALARI

2023 yılında giyim kategorisinde müşteriler DeFacto ve Penti markasının çoraplarını tercih ederken, tişörtlerde U.S. Polo Assn., DeFacto ve Mavi markaları ön plana çıktı. Kazak, pantolon, gömlek ve swe