E-ticarette Temu fırtınası devam ediyor

Son dönemde e-ticaret dünyasına hızlı bir giriş yapan Temu, dev rakipleri Shein ve Alibaba’ya karşı iddialı bir konuma yerleşti. Temu’nun başarısının ardında, kullanıcıların üreticilerle doğrudan bağlantı kurabildiği, aracısız bir iş modeli yer alıyor. Bu sayede, fiyatlar düşük seviyelerde tutulurken, müşterilere toptan fiyatlara yakın ürünler sunulabiliyor.

Temu’nun iş modeli, maliyetleri minimize eden aracısız bir yapıya dayanıyor. Üreticilerle doğrudan bağlantı kurularak, ürün fiyatları şişmeden tüketiciye ulaştırılıyor. Bu yöntem, hızlı teslimat süresi ve uygun fiyat avantajları sunarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Ayrıca, Temu’nun kültürel ve ekonomik farklılıklara göre ürün yelpazesi ve pazarlama stratejileri geliştirmesi, yeni pazarlara uyum sağlama sürecinde başarılı olmasına katkı sağlıyor.

Temu, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 90 günlük iade garantisi sağlıyor. Bu güvence, kullanıcıların platforma olan bağlılığını artırırken, rakiplerine karşı önemli bir avantaj sunuyor.

Temu’dan alışverişe önlem geldi

Shein ve Temu bir kez daha davalık oldu