Ebrar ile Melissa Vargas düşman çatlatan yürüyüş yaptılar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşıya karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın çıkacağı bu büyük maç öncesi Milli Takımın yıldız ismi Ebrar Karakurt'a geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt’un paylaşımının altına “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” diye yazmıştı. Karakurt ta bu yoruma “Boş yapma Abdülhamid” diyerek yanıt vermişti.

Ebrar'ın bu cevabı sonrası yıldız voleybolcu AKP'li troll hesaplar ve yandaş medya tarafından hedef haline getirildi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner Ebrar Karakurt'un Milli Takım'dan ihra. edilmesini isterken Beyoğlu Belediyesi Sırbistan’a karşı oynanacak final maçını dev ekranda yayınlayacağını duyurduğu görselde Ebrar Karakurt'a yer vermedi.

Yapılan bu saldırılara karşı Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas ise keşke Yunan kazansaydı diyen bu kitleye saha içinde adeta düşmanları çatlatacak bir şekilde yürüyerek karşılık verdiler.