Ebrar Karakurt Avrupa şampiyonluğunu arkadaşıyla böyle kutladı

Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonu sonrası bir arkadaşıyla birlikte dünyanın ilk iki kişilik restoranında yemek yedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt Avrupa şampiyonluğunu arkadaşıyla böyle kutladı

Editör : İsa Karaarslan

A Milli Kadın Voleybol Takımı Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

İktidar ve trollerinin hedefi haline gelen Filenin Sultan’ları, trollerin saldırılarına rağmen dünyaya İstiklal Marşı’nı okutarak tarihe adını yazdırdı.

Milli takımın başarılı voleybolcusu Ebrar Karakurt ise iktidar trollerinin en sık saldırdığı isimler arasında.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, dünyanın ilk iki kişilik restoranında bir arkadaşıyla yemek yedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan dünyanın ilk iki kişilik teras restoranında Ebrar Karakurt ve arkadaşı keyifli vakit geçirdiği anları paylaştı.

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