Filenin Sultanları ile şampiyonluktan şampiyonluğa koşan yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt, yeni takımı Lokomotiv Kaliningrad’a katılmak için Rusya’ya geldi.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebrar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'dan ayrılıp Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Ebrar Karakurt,

"En parlak hayallerim gerçek oldu. Benim için çok uzun bir yaz oldu. Bütün bu turnuvalardan sonra buradayım. Kızlara hemen katılmak ve sahaya çıkıp onlarla birlikte kazanmak için sabırsızlanıyorum. Kızlarla sezona başladığımızda salonda görüşürüz." dedi.

MAAŞI BELLİ OLMUŞTU

Ebrar'ın yeni takımından 800 bin dolar civarında maaş alacağını İtalyan baısnı duyurmuştu.