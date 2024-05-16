Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu

Kripto para ile ilgili düzenleme TBMM’ye geliyor. Böylece kripto para ilk kez tanınacak.

1 /15 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir düzenleme geliyor. 2 /15 Kripto para ilk kez tanımlanacakken kaldıraçlı işlemler yasaklanacak. 3 /15 Sermaye Piyasaları Kurumu'na ise yetki verilecek. Düzenlemenin bugün TBMM’ye geleceği söylendi. 4 /15 AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün konuya dair açıklama yapacağı da belirtildi. 5 /15 Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. Böylece işlemler güvenilir şekilde gerçekleştirilecek. 6 /15 Esasların belirlenmesi yetkisi ise Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek. 7 /15 Ayrıca Kripto paralarla ilgili tüm transferlerin kayda alınacağı bildirildi. 8 /15 KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAK 9 /15 Kriptoda ani ve sert değişiklikler yaşanabileceğinden kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor 10 /15 SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza geleceği belirtildi. 11 /15 KRİPTO PARA NEDİR? 12 /15 Kripto para dijital para birimidir. Bir evi alternatif ve sanal dövizdir. 13 /15 Şu anda 1 Bitcoin yaklaşık olarak ₺1.997.137,79 değerindedir. 14 /15 Kripto para işlemleri doğrulamak için banka kullanmayan bir dijital ödeme sistemidir. 15 /15