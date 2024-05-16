Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir düzenleme geliyor.
Kripto para ilk kez tanımlanacakken kaldıraçlı işlemler yasaklanacak.
Sermaye Piyasaları Kurumu'na ise yetki verilecek. Düzenlemenin bugün TBMM’ye geleceği söylendi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün konuya dair açıklama yapacağı da belirtildi.
Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. Böylece işlemler güvenilir şekilde gerçekleştirilecek.
Esasların belirlenmesi yetkisi ise Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek.
Ayrıca Kripto paralarla ilgili tüm transferlerin kayda alınacağı bildirildi.
KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAK
Kriptoda ani ve sert değişiklikler yaşanabileceğinden kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor
SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza geleceği belirtildi.
KRİPTO PARA NEDİR?
Kripto para dijital para birimidir. Bir evi alternatif ve sanal dövizdir.
Şu anda 1 Bitcoin yaklaşık olarak ₺1.997.137,79 değerindedir.
Kripto para işlemleri doğrulamak için banka kullanmayan bir dijital ödeme sistemidir.