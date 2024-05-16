Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu

Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para ile ilgili düzenleme TBMM’ye geliyor. Böylece kripto para ilk kez tanınacak.
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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir düzenleme geliyor.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 2

Kripto para ilk kez tanımlanacakken kaldıraçlı işlemler yasaklanacak.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 3

Sermaye Piyasaları Kurumu'na ise yetki verilecek. Düzenlemenin bugün TBMM’ye geleceği söylendi.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 4

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in bugün konuya dair açıklama yapacağı da belirtildi.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 5

Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. Böylece işlemler güvenilir şekilde gerçekleştirilecek.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 6

Esasların belirlenmesi yetkisi ise Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecek.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 7

Ayrıca Kripto paralarla ilgili tüm transferlerin kayda alınacağı bildirildi.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 8

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAK

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 9

Kriptoda ani ve sert değişiklikler yaşanabileceğinden kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 10

SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza geleceği belirtildi.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 11

KRİPTO PARA NEDİR?

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 12

Kripto para dijital para birimidir. Bir evi alternatif ve sanal dövizdir.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 13

Şu anda 1 Bitcoin yaklaşık olarak ₺1.997.137,79 değerindedir.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 14

Kripto para işlemleri doğrulamak için banka kullanmayan bir dijital ödeme sistemidir.

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Piyasada bu işlem yasaklanıyor. TBMM’ye sunuldu 15
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