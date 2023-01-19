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Ebrar Karakurt rekor paraya imza atıyor. Gideceği ülke ağızları açık bıraktı

Sezon sonunda Igor Novara Gorgonzola ile sözleşmesi sona erecek Ebrar Karakurt'a Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ın 800 bin dolarlık bir teklif yaptıği iddia edildi. Milli voleybolcunun bu teklifi kabul ettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı ifade ediliyor.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:24
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Ebrar Karakurt rekor paraya imza atacak

Ebrar Karakurt rekor paraya imza atıyor. Gideceği ülke ağızları açık bıraktı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, İtalyan ekibi Igor Novara Gorgonzola formasıyla harikalar yaratıyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli voleybolcu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMAYA VARDI

İtalya basınında çıkan haberlere göre, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt için 800 bin dolarlık bir teklif yaptı. Gelen haberlere göre milli voleybolcu, Rus takımıyla prensip anlaşmasına vardı.

Savaş tehdidinin yaşandığı Rusya'ya transferi gündemde olan Ebrar voleybol dünyasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

TÜRKİYE SORUSUNA YANIT VERDİ

Ebrar Karakurt daha önce, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna, "Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir." yanıtını vermişti.

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