Ebrar Karakurt Rusya'yı karıştırdı! Soyunma odasına girip takım arkadaşını...

Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, takım arkadaşı Yulia Brovkina ile ciddi bir kavgaya tutuştu. Sözcü'nün derlediği habere göre; Rus basınına yansıyan haberlerde ikilinin antrenmanda tartışmasının ardından Ebrar Karakurt, Brovkina'ya önce soyunma odasında fiziksel saldırıda bulundu, ardından otoparktaki aracını kullanılamayacak hale getirdi.

Son yıllarda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı başarılarla birlikte voleybol seyircisinde ciddi bir artış yaşanırken, Filenin Sultanları ile tarihi başarılar kazanan kadronun önemli parçalarından biri de Ebrar Karakurt olmuştu.

Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde forma giyen ve bu sezon sonunda Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı için oynamaya başlaması beklenen Ebrar Karakurt, Rus ve İtalyan basınında oldukça tartışmalı bir haberle gündem oldu.

TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI, ARACINA ZARAR VERDİ

Haberde yer alan bilgilere göre eylül ayında Ebrar Karakurt ve 23 yaşındaki takım arkadaşı Yulia Brovkina duygusal bir ilişkiye başladı. Sık sık seyahatlere çıkan ikilinin arasındaki ilişki bu sezonun başında sebebi bilinmeyen bir nedenle bozuldu.

Geçtiğimiz haftalarda Karakurt ve Brovkina antrenmanda ciddi bir tartışma yaşarken, söz konusu tartışma soyunma odasında kavga boyutuna geldi. Voleybol muhabiri Alessandro Garotta'nın aktardığı habere göre Ebrar Karakurt, Brovkina'ya soyunma odasında fiziksel saldırıda bulundu ve olay takım arkadaşlarının müdahalesiyle engellenebildi.

Arkadaşlarının araya girmesine rağmen öfkesi geçmeyen Ebrar'ın spor salonunun otoparkına gittiği ve Brovkina'ya ait araca ciddi anlamda zarar verdiği belirtilirken, güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler takım içinde büyük bir krize neden oldu.

'YA BEN YA DA BROVKİNA'

Söz konusu krizin tırmanmasıyla birlikte Ebrar, kulüp başkanına giderek "Ya ben ya da Brovkina" şeklinde ultimatom verdi. Sezon sonunda Ebrar Karakurt'un takımdan ayrılacağı kesinleşmesine rağmen, bu sezonki şampiyonluk hedeflerinde Ebrar'ı önemli bir parça olarak gören takım yönetimi, Brovkina'nın Rusya 2. ligi olan Vischaya Liga A'da mücadele eden ikinci takımla oynamasına karar verdi.