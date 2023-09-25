Ebrar Karakurt: Vargas'a İstiklal Marşı'nı öğreteceğim!

Melissa Vargas'ın Ebrar Karakurt'a bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler gündem olmuştu. Ebrar Karakurt'tan açıklama geldi: "Çalışmalarımızın çok başındayız. Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır.’’
26 Eylül 2023 Salı
Melissa Vargas'ın Ebrar Karakurt'a bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler gündem olmuştu. Ebrar Karakurt'tan açıklama geldi: "Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır.’’
Melissa Vargas'ın Ebrar Karakurt'a bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğu görüntüler gündem olmuştu. Ebrar Karakurt'tan açıklama geldi: "Çalışmalarımızın çok başındayız. Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır.’’