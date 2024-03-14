Ebrar Karakurt'tan hayran bırakan görüntüler. 'Parla hilal yıldızım' dedikçe kaldırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en önemli yeteneklerinden Ebrar Karakurt yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ortaya koyduğu performansla Ay-Yıldızlı ekibimizin vazgeçilmezleri arasında bulunan Ebrar kariyerini Rusya Ligi'nde Lokomotiv Kaliningrad'da sürdürüyor.

Rus taraftarlarla harika bir bağ kuran, maçlarda "Erik dalı" şarkısıyla coşan Ebrar, Lokomotiv Kaliningrad'da da adeta el üstünde.

Ebrar Karakurt'un, Atatürk ve Cumhuriyet'e olan bağlılığı da herkes tarafından biliniyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu açık açık dile geiren Ebrar'ın yeni videosu yine gündem oldu.

Antrenman yaparken görüntülerini yayınlayan Ebrar Karakurt fonda Norm Ender'in Parla marşını (100. yıl marşı) dinliyordu.

Norm Ender; 'Parla hilal yıldızım' dedikçe Ebrar Karakurt omzuna aldığı ağırlığı kaldırdı, o anlar binlerce beğeni aldı.