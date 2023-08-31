Ebrar Karakurt'tan Milli Takımı kirli oyunla suçlayan Polonya'ya tokat gibi cevap

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya geldi.

Rakibini setlerde 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu.

"TÜRKİYE'YE ELENİNCE KIZLAR"

Ebrar Karakurt, Polonya galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maç öncesinde kendisini hedef alan Polonya Milli Takımı oyuncusu Kamila Witkowska’nın açıklamaları hakkında "3. kez Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye elenince kızlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Kamila Witkowska çeyrek final maçı öncesi yaptığı açıklamada Ebrar Karakurt hakkında, “Ebrar rakibine karşı sportif öfkeyi çok fazla gösteren bir oyuncu. Onun açısından faullü bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu durdurmayı başarırsak bu davranışlar bizi kesinlikle çok daha az rahatsız edecektir. Ve daha sakin oynayabileceğiz” demişti.

Polonya basını ise karşılaşma öncesi Filenin Sultanları hakkında “Ebrar Karakurt maçlarda yaşanan olaylara en duygusal tepkiyi veriyor ve bu durum bazen rakiplerini rahatsız ediyor. Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile Türkiye arasında oynanacak maç öncesinde Stefano Lavarini'nin voleybolcuları, rakiplerinden açıkça "kirli oyun" adını verdikleri provokasyonlar bekliyor” ifadelerini kullanmıştı.