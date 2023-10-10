Ebrar Karakurt'un Atatürk mesajı tüyleri diken diken etti

Editör: Barış Atakan

Ülkemize büyük başarılar kazandıran Filenin Sultanları'ndan Ebrar'ı, Marie Claire dergisi kapağa taşıdı.

Voleybol Milli Takımımızın yıldız ismi Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni rekoru kırdı.

Marie Claire dergisinin kapağında boy gösteren başarılı voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un "Atatürk'ün bize kattıklarını yaşamaya çalışıyorum" sözü kapakta yer aldı.

Ebrar'ın Atatürk mesajını sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çekimlerden kısa bir videonun yayınlandığı paylaşımda Ebrar Karakurt herkesi hayran bıraktı.

Marie Claire dergisi paylaşımında, "Genç yaşında büyük başarısı, mesleğine tutkusu, bütün bir ülkenin gururu, sembolü haline dönüşmesi bir yana, mücadeleci ruhuna ve güçlü duruşuna hayranız."

"Genç yaşta bize çok şey öğreten Ebrar Karakurt'la Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız Ekim sayımız yarın dijital platformlarda ve çok yakında bayilerde!" diyerek yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

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