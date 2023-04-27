Ebrar kulüp başkanıyla kavga etti. Kadro dışı kalması gündemde

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği İtalya Serie A1 Ligi yarı final serisi 1. maçının ardından koridorlarda tartışma yaşandı.

Kulüp başkanı Leonardi, Ebrar Karakurt'u profesyonel olmamakla suçladı. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.

TÜM BASIN DUYDU

İkili arasında hoş olmayan sözlerin söylendiği ve bu tartışmanın basın toplantısı odasının yanında olduğu için tüm medyanın da duyduğu öne sürüldü.

Novara Kulübü'nün kaderi belirleyecek ikinci maç öncesi Ebrar Karakurt ile ilgili bir karar verebileceği de belirtildi.

RUSYA'YA GİDECEK

Mayıs 2021'de Vakıfbank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya 2 yıllık sözleşmeyle giden 23 yaşındaki milli pasör çaprazı Ebrar Karakurt'un önümüzdeki sezon Rusya takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a gitmesi bekleniyor.