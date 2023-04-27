Ebrar kulüp başkanıyla kavga etti. Kadro dışı kalması gündemde

İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen Ebrar Karakurt, başkan Gianvittorio Leonardi ile tartıştı.

Ebrar kulüp başkanıyla kavga etti. Kadro dışı kalması gündemde

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği İtalya Serie A1 Ligi yarı final serisi 1. maçının ardından koridorlarda tartışma yaşandı.

Kulüp başkanı Leonardi, Ebrar Karakurt'u profesyonel olmamakla suçladı. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.
TÜM BASIN DUYDU
İkili arasında hoş olmayan sözlerin söylendiği ve bu tartışmanın basın toplantısı odasının yanında olduğu için tüm medyanın da duyduğu öne sürüldü.
Novara Kulübü'nün kaderi belirleyecek ikinci maç öncesi Ebrar Karakurt ile ilgili bir karar verebileceği de belirtildi.
RUSYA'YA GİDECEK
Mayıs 2021'de Vakıfbank'tan Igor Gorgonzola Novara'ya 2 yıllık sözleşmeyle giden 23 yaşındaki milli pasör çaprazı Ebrar Karakurt'un önümüzdeki sezon Rusya takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a gitmesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı Güncel
Bodrum'da ilk oylar verilmeye başlandı
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı Güncel
Koskoca Profesör sahte MİT'çilere kandı. Tam 25 milyon TL kaptırdı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kursları açıklaması
Merkez Bankası'nda dev rezerv kaybı. Bir haftada bakın kaç milyar dolar uçtu Ekonomi
Merkez Bankası'nda dev rezerv kaybı. Bir haftada bakın kaç milyar dolar uçtu
Rusya'dan wikipediaya para cezası Dünya
Rusya'dan wikipediaya para cezası
Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor Dünya
Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
Sergen Yalçın Fenerbahçe için açık kapı bıraktı Spor
Sergen Yalçın Fenerbahçe için açık kapı bıraktı