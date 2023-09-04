Ebrar'dan ağlatan açıklama. Siz benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan'ı devirip 2023 CEV Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmasının ardından yobazların hedefinde olan isim Ebrar Karakurt'un geçen sene bir röportajda açıklamalar yapmıştı.

AĞLATAN İTİRAF

''Siz benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz'' diyerek itirafta bulunan Ebrar Karakurt, açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Ebrar Karakurt, kendisine sorulan "Kendine dair hak verdiğin bir eleştiri var mı?" sorusuna "Yok, asla yok. Beni eleştirmeyin. Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz gerçekten." ifadelerini kullandı.

Ebrar açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

''Açıkçası sosyal medyada çok bakmamaya çalışıyorum. Çünkü turnuvalar devam ettiği sürece sosyal medyaya bakmak çok sağlıklı olmuyor.

İyi oynasanız da, kötü oynasanız da. Çünkü yorumlardan etkilenmediğimizi düşünsek de ister istemez biraz olsun etkilenebiliyoruz. Ben okumamaya, görmemeye, özen gösteriyorum.''