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EBRD Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi öncesi açıklanan yüzde 3,5'lik 2023 büyüme tahminini yüzde 3'e çekti

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:26
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EBRD Türkiye için yaptığı 2023 büyüme tahminini değiştirdi

EBRD Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini düşürdü
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Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce açıkladığı %3.5'lik 2023 büyüme tahminini %3'e düşürürken, afetlerin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) %1 kadar aşağı çekebileceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Yapılan son açıklamaya göre iki depremde 35 bin 418 kişi yaşamını yitirdi.

EBRD; aylık raporunda, en çok finansman sağladığı ülke olan Türkiye'de önümüzdeki aylarda artış göstermesi beklenen inşaat faaliyetlerinin altyapı ve tedarik zincirlerindeki tahribatın etkisini hafifleteceğini öngördü. Banka, %1'lik GSYİH daralmasının "makul bir tahmin" olduğunu ifade etti.

EBRD baş ekonomisti Beata Javorcik Reuters'a yaptığı açıklamada, "Deprem büyük ölçüde, tarım bölgelerini ve hafif sanayi üretimi yapılan bölgeleri etkiledi, dolayısıyla başka sektörlere yönelik etkisi kısıtlı kaldı" diye konuştu.

EBRD, Türkiye'nin giderek büyüyen dış finansman ihtiyaçlarının ve 2023 seçimlerine bağlı belirsizliklerin de ülke için ciddi ekonomik zafiyet oluşturduğunu ifade etti.

Raporda, "TL 2015'ten beri enflasyondan daha hızlı değer kaybederken ülkenin ihracatı da, masrafların ABD doları cinsinde düşük kalmasının desteğiyle arttı" ifadeleri yer aldı.

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