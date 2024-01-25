EBRD’den Türkiye’ye Dev Yatırım

EBRD, geçen yıl Türkiye'deki yatırımlarının 2,5 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığını belirtti.

EBRD'den gelen açıklamada, Bankanın Türkiye'de 2022 ve 2021'deki yatırımlarının sırasıyla 1,63 milyar ve 2 milyar avro olduğu paylaşıldı.

Bankanın Türkiye'de şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarına hızlı şekilde yanıt verildiği gelen açıklamada, toparlanma yatırımları dahil olmak üzere 2023'teki toplam yatırım hacminin 2,48 milyar avroyla rekor seviyeye ulaştığı dile getirildi.

Planın bir parçası olarak bölgeye 800 milyon avronun üzerinde kaynak sağlandığı ifade edilen açıklamada, bunun EBRD'nin 2023'te Türkiye'ye yaptığı yatırımların yüzde 30'undan fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarında ayrıca yeşil ve kapsayıcı projelerin öne çıktığına vurgulanarak, Türkiye'nin 2023'te EBRD'nin yatırım yaptığı tüm ekonomiler arasında en yüksek yatırım hacmini alan ülke olduğu belirtildi.