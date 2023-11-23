Ebru Akel formda kalmanın sırrını paylaştı

Fit hali ile yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki oyuncu ve sunucu Ebru Akel, formda kalmasının sırrını anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ebru Akel formda kalmanın sırrını paylaştı

Ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşıp alışverişin keyfini çıkaran sunucu, daha sonra dinlenmek için bir restorana geçti. Yakın arkadaşlarıyla restoranda bir araya gelen Akel, yemek eşliğinde sohbet etti.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Fit hali ile yıllara meydan okuyan Ebru Akel, "Sabahları erken kalkıyorum, yayından çıkıp buraya geldim. Aralıklı oruç yapıyorum. Her şey yolunda. Arkadaşlarımla keyifli vakit geçirmeye geldim" dedi.

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Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren 47 yaşındaki sunucu, neşeli ve sempatik haliyle dikkat çekti. Ünlü isim, şıklığıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

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