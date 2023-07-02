Ebru Akel ile Gonca Vuslateri tavla oynadı! Bakın kim kazandı

Oyuncu Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, havuz başında tavla oynarken objektiflere yansıdı.

Ebru Akel ile Gonca Vuslateri tavla oynadı! Bakın kim kazandı

Gonca Vuslateri ve Ebru Akel, önceki gün Bodrum Turgutreis’deki Rammos Otel’de görüntülendi.

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Birlikte tatil yapan yakın dostlar, havuz başında tatilin keyfini güneşlenerek çıkardılar.

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Selfie çekmeyi de ihmal etmeyen Vuslateri ve Akel, ardından şezlongda oturarak tavla oynadılar.

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Snobmagazin'de yer alan habere göre; Kendilerini çeken gazetecileri fark edince kameralara gülümseyen ünlü oyuncular, “Hava çok sıcak o yüzden dondurmasına oynuyoruz fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur” diyerek esprili bir şekilde muhabirlere takıldılar.

Öte yanda Ebru Akel ve Gonca Vuslateri, fit halleriyle de dikkat çektiler.

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