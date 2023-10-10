Ebru Destan'dan 'velayet' açıklaması

Kızılcık Şerbeti dizisine Helin karakteriyle dahil olan eski manken Ebru Destan, iş insanı Mete Okay İnan ile 2011'de gizlice nikâh masasına oturmuş ve 2016'da olaylı şekilde boşanmıştı. İki oğlu olan Destan, velayet davası süreci hakkında konuştu.

Ebru Destan'dan 'velayet' açıklaması

2011 yılında iş insanı Mete Okay İnan ile dünyaevine girdikten sonra hakkında 'istenmeyen gelin' haberleri çıkan Ebru Destan, çekişmeli boşanma sonrası eski eşi ile çocukların velayeti konusunda konuştu.

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Velayet ile ilgili sorulara Destan, "Çok şükür hallettik. Boşandıktan sonra 3-4 yıl sıkıntılı geçmişti ama problemlerimizi çözdük. Oğullarım Oktay ve Ali babalarıyla görüşüyor, birlikte vakit geçiriyorlar" diye cevap verdi.

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Ebru Destan, 2017 yılında katıldığı bir etkinlikte, “Şiddet gördüğünüz için mi boşanma davası açtınız?” sorusu üzerine sessiz kalıp, kafasını sallamakla yetinmişti.

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Ebru Destan “Kendimle gurur duyuyorum daha fazla da yara alabilirdim bu süreçte. Çok majör nedenlerim olmasa bu yola başvurmazdım. Davayı tabii ki açtım hiçbir kadın bebeği on aylıkken boşanmaya kalkmaz. Üçüncü şahısla alakası yok” ifadelerini kullanmıştı.

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