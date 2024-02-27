Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş adamı Murat Özdemir Dubai'de gerçekleşen nikahla evlendi.

2021 yılında Reza Zarrab ile evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bugün tekrardan dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcının bir süredir kulislerde Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı söyleniyordu.

2.Sayfa'nın haberine göre, çift bugün gerçekleşen törenle Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi. Çiftin nikahını Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Gündeş'in nikah şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Özdemir'in nikah şahidi de Okan Küfeci oldu.

Bu evlilik ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in dördüncü, Özdemir'in ise üçüncü evliliği oldu.

4 KEZ EVLENDİ

İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile gerçekleştiren Gündeş, 2010 yılında İranlı iş insanı Rıza Sarraf'la evlendi. Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara dünyaya geldi. Mayıs 2021'de, Sarraf'ın kendisini aldattığını öne sürerek Bodrum Aile Mahkemesi’nde Sarraf'a dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini noktalayarak anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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