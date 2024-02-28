Ebru Gündeş evlilik sonrası ilk fotoğrafını paylaştı. Gizlice Dubai'ye gidip evlenmişti

Şarkıları kadar evlilikleri ile de çokça konuşulan, 2021 yılında Reza Zarrab ile evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz günlerde gizlice Dubai’ye giderek iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti.

Ebru Gündeş’in 4. ve yeni eşi Murat Özdemir’in 3. evliliklerine imza atmasının ardından, Ebru Gündeş sosyal medya hesabından ilk fotoğrafını paylaştı.

İnstagram hesabından düğün fotoğraflarından bir kare paylaşan Ebru Gündeş fotoğrafına yazdığı notta “Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler. 27.02.2024” ifadelerini kullandı.

KONVOYDAN EL SALLADI

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in, nikahtan hemen önce düğün konvoyunda çekilen görüntüler yayınladı. Dubai sokaklarında çekilen görüntülerde, Gündeş’in üstü açık bir arabadan el salladığı görüldü.