Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Ebru Gündeş sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı.

Ebru Gündeş sahnede neye uğradığını şaşırdı. Kimse yardım edemedi.

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Ebru Gündeş sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı.

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Son konseri için Antalya'ya giden şarkıcı gittiği mekanda tülden pembe bir kostümle sahneye çıktı.

Şarkılarını söylemeye başlayan 48 yaşındaki ünlü isim birden hiç beklemediği bir an yaşadı.

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Ebru Gündeş'in kostümündeki tüller sahnenin önünde yer alan vantilatörlerin etkisiyle uçuşmaya başladı.

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Bir anda tüllerin arasında kalan şarkıcı neye uğradığını şaşırdı. Tülleri indirmeye çalışan Gündeş başaramayınca çareyi sahnede geri geri gitmekte buldu. O anlarda ünlü şarkıcıya kimse yardım edemedi.

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