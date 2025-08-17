Ebru Gündeş’ten imaj devrimi! Hayranları ikiye bölündü

90’lı yılların ince kaş ikonu Ebru Gündeş, kalın ve doğal kaşlarıyla radikal bir değişime imza attı. Yeni imajı sosyal medyada tartışma yarattı; hayranları ikiye bölündü.

EBRU GÜNDEŞ’TEN CESUR İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Gündeş, sahnedeki başarılarının yanı sıra özel hayatı ve tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek gündeme gelen sanatçı, bu kez sosyal medyada paylaştığı yeni imajıyla konuşuluyor.

İNCE KAŞ DEVRİ SONA ERDİ

90’lı yıllarda “ip gibi” ince kaşlarıyla bir döneme damga vuran Ebru Gündeş, o dönemin estetik anlayışının en ikonik temsilcilerinden biriydi. Ancak sanatçı, değişen güzellik trendlerine uyum sağlayarak radikal bir karar aldı. Gündeş, son yıllarda kalın, doğal ve belirgin kaş formuna geçiş yaptı. Yeni görünümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HAYRANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ebru Gündeş’in kalın kaşlı yeni imajı, hayranları arasında tartışma konusu oldu. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarda görülen değişim, bazı takipçilerinden eleştiri aldı. “İnce kaşlar sana daha çok yakışıyordu” yorumları yapanlar olurken, diğer bir grup hayranı ise “Bu hali çok daha genç ve fresh duruyor” diyerek sanatçının yeni tarzını övdü.

ÖZEL HAYATI VE TARZIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Geçtiğimiz yıl iş insanı Murat Özdemir ile nikâh masasına oturan Ebru Gündeş, özel hayatıyla da sık sık konuşuluyor. Sahnedeki güçlü performansı ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı, imajındaki bu yenilikle bir kez daha adından söz ettirdi. Gündeş’in yeni kaş tarzının, ilerleyen günlerde başka değişimlere de kapı aralayıp aralamayacağı merak konusu.