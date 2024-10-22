Ebru Sezgi Sabahoğlu’ndan ilham veren bir yolculuk

Bütüncül Şifa ve ruhsal büyüme rehberi olan Ebru Sezgi Sabahoğlu imzasıyla çıkan Meşale Serisi, 20'li yaşların sonuna doğru bir genç kızın kanserle mücadelesini ve ölümle yüzleşme deneyimleri üzerinden, okurlarına hayatta kalabilmek için kendi gerçeğine uyanmanın önemini, edindiği bilgiler ve tecrübeler ile ilmek ilmek anlatıyor.

KENDİNİ VE HUZURU ARAYANLARIN REHBERİ: MEŞALE SERİSİ

Bu seri ile birbirinden farklı ruhsal deneyimleri, ölümle yüzleşmeleri, yaşanmışlıkları, aydınlanışı okurlarına aktaran Sabahoğlu eserin ortaya çıkış süreci ile ilgili “Gençliğimin en verimli döneminde hayallerime, hedeflerime ve hareket özgürlüğüme kanser adı altında büyük bir kara bulut çöktü. Doğrularına sıkıca tutunan ben artık yeniliklere ve yeni benlere doğru yola çıkmadığım sürece yaşama şansım olmayacaktı. “Ben de istemeyerek o uzun ve meşakkatli yola koyulmak zorunda kaldım. Yolda iyice ilerledikten sonra içimdeki ana hazineye ulaştım. Daha sonra da gerçek huzuru arayanlara rehberlik yapmaya başladım. Son dönem kanser olmama rağmen yirmi bir yıl hayatta kalmayı başarmış ve huzuru bulmuş biri olarak Meşale kitap serisini kendini ve huzuru arayanlara rehberlik yapması amacıyla yazdım. Hayatta zorluklarla sınananlara ilham olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Yazar Ebru Sezgi Sabahoğlu “Meşale” serisinde ruhsal uyanışa doğru giderken edindiği bilgileri ve defalarca dönüşmeyi esas alan yolculuğuyla, sevgi ve ışık yolunda rehberlik ederek okurlarına kendi hakikatlerine ilerlerken dikkat etmeleri gereken bilgileri etkileyici kalemiyle sunuyor.