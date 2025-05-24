Ebru Yaşar Cannes’ı salladı! Dünyaca ünlü markadan özel davet...

Ebru Yaşar, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı. Sanatçı, dünyaca ünlü mücevher markası Messika’nın özel davetlisi olarak, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve festivalin en iddialı filmleri arasında yer alan “TheMastermind” filminin galasına ünlü oyuncularla beraber katıldı.

Altın Palmiye ödüllerinin verildiği ünlü ThePalais De Festival in Cannes binasındaki galada, Burak Bayraktaroğlu tasarımı bir elbise tercih eden ünlü yıldız Messika’nın mücevher koleksiyonundan seçtiği ışıltılı takılarıyla büyük beğeni topladı.

EBRU YAŞAR BASININ DA İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sanatçının zarif tarzı ve şıklığı, uluslararası basının da ilgisini çekti.

Cannes’taki körfez basınından ilgi gören sanatçı Ortadoğu’nun önde gelen mecralarına röportaj verdi.

Büyük bir Fransız rivierası tutkunu olduğunu ve Cannes’a uzun yıllardır geldiğini söyleyen Ebru Yaşar festivale katılımıyla ilgili olarak, “Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes’da katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer” dedi.

Öte yandan Sinem Ünsal, Dilan Çiçek Deniz ve Selim Bayraktar gibi Türk oyuncular da önceki gün 78. Cannes Film Festivali’nde boy göstermişti. Ünlü oyuncular, yönetmen Rebecca Zlotowski’nin “Vie Privee” filminin gösterimine katılmıştı.