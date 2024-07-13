Ebru Yaşar’dan beklenen klip geldi. ‘Yine çalıyor’ kliplendi

Yapmış olduğu çalışmalar ile YouTube Music Charts dünya müzik listelerine girmeyi başaran ilk Türk kadın sanatçı olan ve son yıllarda zirveyi kimseye bırakmayan Ebru Yaşar, “Kafamın İçi” şarkısından sonra yoğun istek üzerine ikinci klibini ‘Yine Çalıyor’ albümü ile aynı adı taşıyan slow şarkısına çekti.

Söz ve bestesi Özlem Güneykaya'ya ait olan, aranjesini Esad Fidan’ın yaptığı şarkıya, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Bodrum’da klip çekildi.

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Ağrılı olan Yaşar, memur ailesinin çocuğu.

Babası polis memuru, annesi ise maliye memuru olarak çalışmıştı. Küçük yaşlardan itibaren şarkıcı olma hayali kuran Yaşar, müzik kariyerine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü'nden mezun olduktan sonra başlamıştı.

1995 yılında "Bu Sahilde" adlı ilk albümünü piyasaya süren Ebru Yaşar, 1999 yılında İbrahim Tatlıses'in desteğiyle çıkardığı "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yapmıştı.

Bu şarkı, Türkiye genelinde büyük bir etki oluşturarak sanatçının tanınmasını sağlamıştı.

Kariyeri boyunca "Aşkımız Buraya Kadar", "Yeşillenirim", "Seviyorum Seni" ve "Haddinden Fazla" gibi birçok başarılı albüme imza atmıştı.

Ebru Yaşar, 26 Haziran 2015 tarihinde iş adamı Necat Gülseven ile evlenmişti. Bu evlilikten Hasan Poyraz ve Ebru Su adında ikiz çocukları olmuştu. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almakta.