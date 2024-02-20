Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilisinin depremle ilgili skandal sözler söylediği iddia edildi

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Hatay Reyhanlı’da yer alan “Reyhanlı Eğitim Köyü”nde Ebu Ubeyde Milletlerarası İlkokulu ve Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yoğunlukla Suriyeli öğrencilerin yer aldığı yetim çocuklara eğitim verildiği ortaya çıktı.

AİLE BAKANLIĞIYLA PROTOKOL YAPILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokolle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde kurulan kampüsün savaş mağduru Suriyeli yetim çocukların ihtiyacının karşılanması hedefiyle 2016’da temelleri atıldı. Kurumun isminin Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsüyle aynı isme sahip olması ise dikkat çekti.

TÜRKÇE ŞARTI ARANMIYOR

Katar Raf ve İHH tarafından 2017’de kurulan kampüste bulunan okullar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Kurumun burs programı yönetmeliğinde Türk öğrenciler için yeterli düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmak şartı aranırken yabancı uyruklu öğrenciler için ise Türkçe bilme şartı aranmamakta.

SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI 800’E YÜKSELDİ

Bir dönem toplam 680 öğrencinin yer aldığı, 591 öğrencinin ise Suriyeli olduğu eğitim köyünde Suriyeli öğrenci sayısı 800’e yükseldi. 2024 yılında ise, kampüste toplam kaç öğrenci olduğu bilinmezken Bangladeş, Moğolistan, Kırgızistan ve Mogadişu gibi ülkelerden yetim çocukların eğitim gördüğü iddia edildi.

“TÜRKİYE’DE MEDRESE TİPİ EĞİTİM ŞART”

Diğer taraftan Hatay’a atanan öğretmenlere yönelik valilik onayıyla gerçekleştirilen “uyum” eğitiminde Ebu Ubeyde okullarının propagandası yapılırken cumhuriyet eleştirilerinin yapıldığı, Türkiye’de medrese tipi eğitimin yapılması gerektiğinin okul yetkilisi tarafından dile getirildiği öne sürüldü.

REYHANLIYI BU OKUL AYAKTA TUTTU

Yetkilinin yine aynı toplantıda, “Reyhanlı’yı depremin etkilememesinin sebebi bu yetim okulunun burada olması” ifadelerini kurduğu iddia edildi. Durumdan rahatsız olan öğretmenler ise sendikaya durumu aktarmaları üzerine sendika başkanları okulu arayıp yetkiliye durumu soruyor ve yetkili “evet oldu böyle şeyler” dediği öne sürüldü.